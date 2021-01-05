У Києві розшукують неповнолітню дівчину
Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.
Так, у Дарницькому районі столиці зникла 15-річна дівчинка.
"Увага! Розшукується дитина! Дарницьким ГУНП у м. Києві розшукується неповнолітня Таравська Софія Семенівна 2005 року народження, яка 22.11.2020 пішла з місця постійного проживання та по теперішній час не повернулася", - йдеться в повідомленні.
У дописі також розповіли про прикмети дівчинки.
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"Прикмети: зріст 150-160 см, середньої тілобудови, темно-русяве волосся нижче плечей, шрам над верхньою губою. Була одягнена: у чорну куртку з американським прапором зпереду, чорні джинсові штани, чорні кросівки "Пума".
При отриманні будь-якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітньої, просимо телефонувати за номером "102", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що у Києві розшукують чоловіка пенсійного віку. Так, киянка повідомила, що 3 січня зник її 76-річний батько.
"Пропав тато - Онищенко Микола Олександрович, 1944 року народження. 03.01.2021 року о 18.00 він вийшов з лікарні Петра Запорожця і до цього часу додому не з'явився", - розповіла вона.
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