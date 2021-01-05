Девочка ушла из дома и не вернулась

В Киеве разыскивают несовершеннолетнюю девушку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Так, в Дарницком районе столицы пропала 15-летняя девочка.

"Внимание! Разыскивается ребенок! Дарницким ГУНП в г. Киеве разыскивается несовершеннолетняя Таравская София Семеновна 2005 года рождения, которая 22.11.2020 ушла с места постоянного проживания и по настоящее время не вернулась", - говорится в сообщении.

В посте также рассказали о приметах девочки.

"Приметы: рост 150-160 см, среднего телосложения, темно-русые волосы ниже плечей, шрам над верхней губой. Была одета: в черную куртку с американским флагом спереди, черные джинсовые брюки, черные кроссовки "Пума".

При получении любой информации о возможном местонахождении несовершеннолетней, просим звонить по номеру "102", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве разыскивают мужчину пенсионного возраста. Так, киевлянка сообщила, что 3 января исчез ее 76-летний отец.

"Пропал папа - Онищенко Николай Александрович, 1944 года рождения. 03.01.2021 года в 18.00 он вышел из больницы Петра Запорожца и до сих пор домой не явился", - рассказала она.

Напомним, совсем юная девушка бесследно исчезла в Киеве: родные пытаются сделать хоть что-то для поиска, фото.

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