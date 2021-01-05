У Києві сталася серйозна аварія за участю п'яти автомобілів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.

Так, відомо, що ДТП сталася на Наддніпрянському шосе. Попередньо, в результаті аварії є постраждалі. На місці вже працюють рятувальники, медики і поліція.

"Ранок добрим не буває. Серйозна ранкова ДТП на Наддніпрянському шосе біля Дарницького моста. Стоять всі 4 ряди. 5 (6) авто, 2 сильно розбиті. Попередньо є постраждалі. На місці працюють рятувальники, кілька швидких, патрульна поліція", - йдеться в повідомленні.

Також про аварію на Наддніпрянському шосе вже повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Києва.

"ДТП з потерпілими за участю 5 автомобілів на Наддніпрянському шосе. Ускладнено рух від мосту Патона у напрямку ст. м. Видубичи", - йдеться в повідомленні.

Інформації про постраждалих, а також причини аварії наразі поки що немає.

Раніше повідомлялось, що у Києві сталася ДТП за участю п'яного водія. Так, на Воскресінці водій, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, розбив арендоване авто, влетівши в припарковану Toyota Corolla, а потім вилетів на розділовий газон. При цьому водій відмовився проходити тест на драгері.

Нагадаємо про кадри НП на дорозі в Києві: "фура провалилася під асфальт".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.