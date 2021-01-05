В Киеве произошла серьезная авария с участием пяти автомобилей
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.
Так, известно, что ДТП произошло на Надднепрянском шоссе. Предварительно, в результате аварии есть пострадавшие. На месте уже работают спасатели, медики и полиция.
"Утро добрым не бывает. Серьезное утреннее ДТП на Надднепрянском шоссе у Дарницкого моста. Стоят все 4 ряда. 5 (6) авто, 2 сильно разбиты. Предварительно есть пострадавшие. На месте работают спасатели, несколько скорых, патрульная полиция", - говорится в сообщении.
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Также об аварии на Надднепрянском шоссе уже сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киева.
"ДТП с пострадавшими с участием 5 автомобилей на Надднепрянском шоссе. Затруднено движение от моста Патона в направлении ст. м. Выдубичи", - говорится в сообщении.
Информация о пострадавших, а также причинах аварии пока что отсутствует.
Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный водитель устроил ДТП. Так, на Воскресенке киевлянин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил арендованное авто, влетев в припаркованную Toyota Corolla, после чего вылетел на разделительный газон. При этом водитель отказался проходить тест на драгере.
Напомним о кадрах ЧП на дороге в Киеве: "фура провалилась под асфальт".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.