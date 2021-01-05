У Києві водій, перебуваючи за кермом у стані алкогольного сп'яніння, погрожував поліцейським

Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.

Інцидент стався вчора, 4 січня, у центрі Києва.

"Водіями напідпитку в Україні нікого не здивувати, проте керманичі йдуть далі і вживають алкоголь сотнями мілілітрів горілки. Сьогодні в центрі Києва на Контрактовій площі на пішохідній зоні громадян обурив водій автомобіля Форд, як виявилося, він був дуже п'яний", - йдеться в повідомленні.

Згодом автомобіль з п'яним водієм за кермом вдалося зупинити, і той одразу почав робити "впливові дзвінки" та погрожувати правоохоронцям.

"Завдяки рішучим діям перехожих і допомозі Національної гвардії вдалося зупинити автомобіль і затримати порушника. Він був не дуже радий затриманню, робив впливові дзвінки і погрожував поліцейським", - йдеться в повідомленні.

"На жаль в Києві і загалом в Україні п'янку за кермом все ще можна легко без проблем вирішити за тарифами близьким до вартості штрафу, але при цьому водії залишаються навіть з правами", - обурюються у столичному Telegram-каналі.

На опубліковано з місця події відео можна спостерігати, як правоохоронці спілкуються з нетверезим водіям та затримують його.

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.