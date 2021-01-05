В Киеве водитель, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, угрожал полицейским

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел вчера, 4 января, в центре Киева.

"Выпившими водителями в Украине никого не удивить, однако водители идут дальше и употребляют алкоголь сотнями миллилитров водки. Сегодня в центре Киева на Контрактовой площади на пешеходной зоне граждан возмутил водитель автомобиля Форд, как оказалось, он был очень пьян", - говорится в сообщении.

Впоследствии автомобиль с пьяным водителем за рулем удалось остановить, и тот сразу начал делать "влиятельные звонки" и угрожать правоохранителям.

"Благодаря решительным действиям прохожих и помощи Национальной гвардии удалось остановить автомобиль и задержать нарушителя. Он был не очень рад задержанию, делал влиятельные звонки и угрожал полицейским", - говорится в сообщении.

"К сожалению, в Киеве и в целом в Украине пьянку за рулем все еще можно легко без проблем решить по тарифам, близким к стоимости штрафа, но при этом водители остаются даже с правами", - возмущаются в столичном Telegram-канале.

На опубликовано с места события видео можно наблюдать, как стражи порядка общаются с нетрезвым водителям и задерживают его.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.