Минулий рік став для столиці найтеплішим за останні 140 років

Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані Центральної геофізичної обсерваторії ім. Б. Срезневського.

Фахівці розповіли, що середньорічна температура у 2020 році в столиці піднялася до 10,9 градусів тепла, що на 3,2 градуси перевищує кліматичну норму.

Середньомісячна температура протягом майже всього року, 11 місяців, суттєво перевищувала кліматичну норму. Винятком був лише один місяць - травень.

Особливо відзначилися такі місяці як січень, лютий та березень. В цей час у столиці фіксувалися найвищі відхилення від середніх багаторічних показників відповідно на 6,4, 6,7 і 5,8 градусів.

Найбільш холодним днем року у Києві було 7 грудня. Тоді температура повітря опустилася до 9,5 градусів нижче нуля. А ось найбільш спекотним днем у столиці було 1 вересня, коли температура в тіні досягла 34,7 тепла.

Загалом протягом 2020 року в Києві було зафіксовано 36 температурних рекордів, а найбільше їх було в березні - цілих 12.

Також зазначається, що протягом року в українській столиці випало 580 мм опадів, що відповідає 89% кліматичної норми. При цьому в часі вони розподілилися дуже нерівномірно - понад двох місячних норм в травні і жовтні, а в липні і серпні їхня кількість не перевищила половини кліматичної норми.

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