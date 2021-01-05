У Києві люди обурились автомобілем поліції, який правоохоронці припаркували прямо посеред тротуару

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий Telegram-канал.

Так, у мережі з'явились фото машини столичних поліцейських, яку ті вирішили залишити на тротуарі, заблокувавши рух пішоходам.

Як видно на світлині, поряд з тротуаром на узбіччі дороги стоять інші машини, однак столична поліція чомусь вирішила припаркувати машину по-своєму. При цьому авто займає майже весь тротуар - якщо хтось захоче там пройти, доведеться хіба що спробувати протиснутись прямо під самісеньким парканом.

У повідомленні не зазначається, де саме помітили припарковану на тротуарі машину поліцейських, та з яких причин вона там стоїть.

Раніше повідомлялось, що у Києві водій "посадив на ланцюг" машину, щоб її не забрали на евакуацію. Втім, план киянина провалився.

"У Києві водій машини залишив її в недозволеному місці і прив'язав її до стовпа. Але це не заважало інспекторам евакуювати автомобіль. Як саме вони це зробили - залишається загадкою", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.