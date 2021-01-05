В Киеве люди возмутились автомобилем полиции, который правоохранители припарковали прямо посреди тротуара

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Telegram-канал.

Так, в сети появились фото машины столичных полицейских, которую те решили оставить на тротуаре, заблокировав движение пешеходам.

Как видно на фото, рядом с тротуаром на обочине дороги стоят другие машины, однако столичная полиция почему-то решила припарковать машину по-своему. При этом авто занимает почти весь тротуар - если кто-то захочет там пройти, придется разве что попробовать протиснуться прямо под самым забором.

В сообщении не отмечается, где именно заметили припаркованную на тротуаре машину полицейских, и по каким причинам она там стоит.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель "посадил на цепь" машину, чтобы ее не забрали на эвакуацию. Однако план киевлянина провалился.

"В Киеве водитель машины оставил ее в неположенном месте и привязал ее к столбу. Но это не мешало инспекторам эвакуировать автомобиль. Как именно они это сделали - остается загадкой", - говорится в сообщении.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.