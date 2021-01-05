В електричці, яка прямувала до Києва, знайшли труп чоловіка

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Obozrevatel.

Так, повідомляється, що пасажири електрички, яка їхала з Ніжина до Києва, виявили в одному з вагонів труп чоловіка. Це сталося в понеділок, 4 січня.

На місце одразу ж викликали медиків, які констатували смерть людини та повідомили про це в поліцію.

Джерела київського ЗМІ у правоохоронних органах наголосили, що загиблим виявився місцевий житель 1951 року народження, на його тілі ознак насильницької смерті виявлено не було.

За словами родичів чоловіка, в той день він їхав до столиці.

Наразі про причини його смерті нічого не відомо - їх має встановити судово-медична експертиза. Поліцейські проводять розслідування за даним фактом.

Раніше повідомлялось, що київські правоохоронці отримали повідомлення про те, що у реанімаційному відділенні помер працівник охоронної фірми, якого раніше госпіталізували з численними тілесними ушкодженнями. За медичною допомогою звернувся і інший учасник бійки - у другого охоронця були ножовві поранення шиї. Відомо, що чоловіки разом випивали на робочому місці і між ними стався конфлікт.

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