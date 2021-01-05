В электричке, которая направлялась в Киев, нашли труп мужчины

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Obozrevatel.

Так, сообщается, что пассажиры электрички, которая ехала из Нежина в Киев, обнаружили в одном из вагонов труп мужчины. Это произошло в понедельник, 4 января.

На место сразу же вызвали медиков, которые констатировали смерть человека и сообщили об этом в полицию.

Источники киевского СМИ в правоохранительных органах отметили, что погибшим оказался местный житель 1951 года рождения, на его теле признаков насильственной смерти обнаружено не было.

По словам родственников мужчины, в тот день он ехал в столицу.

Сейчас о причинах его смерти ничего не известно - их должна установить судебно-медицинская экспертиза. Полицейские проводят расследование по данному факту.

Ранее сообщалось, что киевские правоохранители получили сообщение о том, что в реанимационном отделении скончался работник охранной фирмы, которого ранее госпитализировали с многочисленными телесными повреждениями. За медицинской помощью обратился и другой участник драки - у второго охранника были ножевые ранения шеи. Известно, что мужчины вместе выпивали на рабочем месте и между ними произошел конфликт.

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