У Києві з водойми дістали тіло чоловіка
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".
Так, повідомляється, що столичні рятувальники вилучили тіло чоловіка з водойми сьогодні зранку, 5 січня.
До оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на вулиці Срібнокільській, 9-а, що у Дарницькому районі столиці, на поверхні природної водойми помітили тіло людини.
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На місце події відразу ж відправили рятувальників аварійно-рятувального загону спеціального призначення.
Прибувши до водойми, рятувальники встановили, що це труп чоловіка віком близько 50 років. Тіло знаходилось на поверхні води на відстані близько 5 метрів від берега.
Рятувальники за допомогою водолазно-рятувального обладнання доставили тіло чоловіка на берег та передали слідчо-оперативній групі. Тепер причини та обставини трагічного випадку будуть встановлюватися правоохоронцями.
Раніше повідомлялось, що чоловіки 1969 і 1993 років народження разом з 14-річною дівчиною перебували на льоду. Через деякий час лід під ними почав тріщати, люди опинилися у воді. Дорослим вдалося виштовхати з крижаної води на поверхню льоду дитину, але самі врятуватися не змогли.
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