В Киеве из водоема достали тело мужчины

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, сообщается, что столичные спасатели изъяли тело мужчины из водоема сегодня утром, 5 января.

В оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на улице Срибнокильской, 9-а, которая находится в Дарницком районе столицы, на поверхности природного водоема заметили тело человека.

На место происшествия сразу же отправили спасателей аварийно-спасательного отряда специального назначения.

Прибыв к водоему, спасатели установили, что это труп мужчины в возрасте около 50 лет. Тело находилось на поверхности воды на расстоянии около 5 метров от берега.

Спасатели с помощью водолазно-спасательного оборудования доставили тело мужчины на берег и передали следственно-оперативной группе. Теперь причины и обстоятельства трагического случая будут устанавливаться правоохранителями.

Ранее сообщалось, что мужчины 1969 и 1993 годов рождения вместе с 14-летней девочкой находились на льду. Через некоторое время лед под ними начал трещать, люди оказались в воде. Взрослым удалось вытолкать из ледяной воды на поверхность льда ребенка, но сами спастись не смогли.

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