Жінка викинула свою дитину з вікна багатоповерхового будинку
Як передає Politeka.net, подробиці того, що сталося повідомили в Telegram-каналі "Київ Оперативний".
"Щойно на Шухевича, жінка з 8-го поверху викинула дитину. Хлопчику всього 3 роки. Зараз на місці працює поліція. Потерпілого терміново госпіталізували в дитячу лікарню Охматдит", - йдеться в повідомленні.
Також в мережі повідомляють, що жінка і сама хотіла покінчити життя і вистрибнути слідом за дитиною.
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"Так, я викинула. Тому що тебе любила", - заявила жінка на відео звертаючись до оператора.
Судячи з усього, у неї психологічна травма, оскільки з чоловіком вона ніколи не бачилася.
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