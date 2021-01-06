Жінка викинула свою дитину з вікна багатоповерхового будинку

Як передає Politeka.net, подробиці того, що сталося повідомили в Telegram-каналі "Київ Оперативний".

"Щойно на Шухевича, жінка з 8-го поверху викинула дитину. Хлопчику всього 3 роки. Зараз на місці працює поліція. Потерпілого терміново госпіталізували в дитячу лікарню Охматдит", - йдеться в повідомленні.

Також в мережі повідомляють, що жінка і сама хотіла покінчити життя і вистрибнути слідом за дитиною.





"Так, я викинула. Тому що тебе любила", - заявила жінка на відео звертаючись до оператора.



Судячи з усього, у неї психологічна травма, оскільки з чоловіком вона ніколи не бачилася.





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