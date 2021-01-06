Женщина выбросила своего ребенка из окна многоэтажного дома

Как передает Politeka.net, подробности случившегося сообщили в Telegram-канале "Киев Оперативный".

"Только что на Шухевича, женщина с 8-го этажа выбросила ребенка. Мальчику всего 3 года. Сейчас на месте работает полиция. Пострадавшего срочно госпитализировали в детскую больницу Охматдет", - говорится в сообщении.

Также в сети сообщают, что женщина и сама хотела покончить жизнь и выпрыгнуть вслед за ребенком.





"Да, я выкинула. Потому что тебя любила", - заявила женщина на видео обращаясь к оператору.



Судя по всему, у нее психологическая травма, поскольку с мужчиной она никогда не виделась.





Напомним о кадрах ЧП на дороге в Киеве: фура провалилась под асфальт.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.