Женщина выбросила своего ребенка из окна многоэтажного дома
Как передает Politeka.net, подробности случившегося сообщили в Telegram-канале "Киев Оперативный".
"Только что на Шухевича, женщина с 8-го этажа выбросила ребенка. Мальчику всего 3 года. Сейчас на месте работает полиция. Пострадавшего срочно госпитализировали в детскую больницу Охматдет", - говорится в сообщении.
Также в сети сообщают, что женщина и сама хотела покончить жизнь и выпрыгнуть вслед за ребенком.
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"Да, я выкинула. Потому что тебя любила", - заявила женщина на видео обращаясь к оператору.
Судя по всему, у нее психологическая травма, поскольку с мужчиной она никогда не виделась.
Напомним о кадрах ЧП на дороге в Киеве: фура провалилась под асфальт.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.