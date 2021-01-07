У Києві дівчина просить допомогти відшукати її батька

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Повідомляється, що 54-річний чоловік 24 грудня пішов з дому і так і не повернувся.

"Увага! Розшук! Допоможіть знайти тата! Доценко Дмитро, 54 роки 24.12.2020 після 16.00 вийшов з дому в м. Херсоні, і до сих пір про нього нічого не відомо", - йдеться в повідомленні.

Донька зниклого безвісти також розповіла про його особливі прикмети. Зокрема, відомо, що у нього є татуювання.

"Був одягнений в чорний пуховик, чорну шкіряну кепку, темно-сині джинси і сині черевики. Зріст 178 см, худорлявий, світле волосся, зелені очі, є татуювання на передпліччі (напис на латині). Буду вдячна за будь-яку інформацію. Тел. 099 252 13 02 Марія", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Києві розшукують чоловіка пенсійного віку. Так, киянка повідомила, що 3 січня зник її 76-річний батько.

"Пропав тато - Онищенко Микола Олександрович, 1944 року народження. 03.01.2021 року о 18.00 він вийшов з лікарні Петра Запорожця і до цього часу додому не з'явився", - розповіла вона.

Нагадаємо, зовсім юна дівчина безслідно зникла в Києві: рідні намагаються зробити хоч щось для пошуку, фото.

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