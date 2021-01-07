В Киеве девушка просит помочь отыскать ее отца

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев оперативный".

Сообщается, что 54-летний мужчина 24 декабря ушел из дома и так и не вернулся

"Внимание! Розыск! Помогите найти папу! Доценко Дмитрий, 54 года 24.12.2020 после 16.00 вышел из дома в г. Херсоне и до сих пор о нем ничего не известно", - говорится в сообщении.

Дочка пропавшего без вести также рассказала о его особых приметах. В частности, известно, что у него есть татуировка

"Был одет в черный пуховик, черную кожаную кепку, темно-синие джинсы и синие ботинки. Рост 178 см, худощавый, светлые волосы, зеленые глаза, есть татуировка на передплечье (надпись на латыне). Буду благодарна за любую информацию. Тел. 099 252 13 02 Мария", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве разыскивают мужчину пенсионного возраста. Так, киевлянка сообщила, что 3 января исчез ее 76-летний папа.

"Пропал папа - Онищенко Николай Александрович, 1944 года рождения. 03.01.2021 года в 18.00 он вышел из больницы Петра Запорожца и до этого времени дома не появился", - рассказала она.

Напомним, совсем юная девушка бесследно исчезла в Киеве: родные пытаются сделать хоть что-то для поиска, фото.

Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала без вести женщина, родные не теряют надежды: "Помогите найти маму...".

Также Politeka сообщала, что в Киеве бесследно исчезла девочка, мама просит о помощи в поисках: фото и что известно.