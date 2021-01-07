Киян попереджають про різку зміну погодних умов у столиці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу КМДА.

Зокрема, погода у столиці різко зміниться вже в ніч з 7 на 8 січня.

"Уночі 8 січня в Києві очікується налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

Столична влада запевняє, що "Київавтодор" готовий до погіршення погодних умов та працюватиме над створенням всіх необхідних умов безпеки на дорогах столиці.

"Загалом готові до роботи 544 одиниці спецтехніки", - зазначили в КМДА.

Також міська влада звернулась до водіїв і пішоходів на тлі погіршення погодних умов, адже під час снігопаду та ожеледиці небезпека для всіх учасників дорожного руху стає осоливо високою.

"Водіїв та пішоходів закликають бути обачними на дорозі", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що погода в Україні 7 січня зіпсує настрій кардинально, мокрий дощ зі снігом накриє абсолютно всіх. Особливо сильно дістанеться жителям Західної України. Стовпчик термометра покаже 2-4 градуси за Цельсієм вдень і близько -1+3 градусів вночі. Синоптики прогнозують, що буде сильний дощ з мокрим снігом, який накриє абсолютно всіх.

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