Киянці, яка викинула з вікна 8-го поверху свого трирічного сина, оголосили про підозру
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
Зазначається, що жінці було повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство.
"За процесуального керівництва прокурорів Київської місцевої прокуратури №4 повідомлено про підозру 38-річній мешканці столиці у замаху на вбивство малолітньої дитини", - повідомляють у прокуратурі.
Як відомо, кричущий випадок стався у середу, 6 січня 2021 року. В цей день в поліцію надійшло повідомлення про те, що з 8-го поверху будинку по проспекту Г. Ватутіна випала дитина.
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Хлопчика віком 3 роки з травмами госпіталізували до лікарні "Охматдет" у важкому стані.
Під час проведення слідчих дій було встановлено, що до падіння хлопчика причетна його матір. При її затриманні жінка повідомила, що викинула з вікна свого сина та не хоче жити.
За даними прокуратури, дії жінки кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (замах на умисне вбивство малолітньої дитини).
Відомо також, що прокуратура наполягає на обранні судом запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Нагадаємо, у Києві жінка викинула з вікна свого трирічного сина: що відомо про стан дитини.
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.