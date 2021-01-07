Киянці, яка викинула з вікна 8-го поверху свого трирічного сина, оголосили про підозру

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Зазначається, що жінці було повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство.

"За процесуального керівництва прокурорів Київської місцевої прокуратури №4 повідомлено про підозру 38-річній мешканці столиці у замаху на вбивство малолітньої дитини", - повідомляють у прокуратурі.

Як відомо, кричущий випадок стався у середу, 6 січня 2021 року. В цей день в поліцію надійшло повідомлення про те, що з 8-го поверху будинку по проспекту Г. Ватутіна випала дитина.

Хлопчика віком 3 роки з травмами госпіталізували до лікарні "Охматдет" у важкому стані.

Під час проведення слідчих дій було встановлено, що до падіння хлопчика причетна його матір. При її затриманні жінка повідомила, що викинула з вікна свого сина та не хоче жити.

За даними прокуратури, дії жінки кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (замах на умисне вбивство малолітньої дитини).

Відомо також, що прокуратура наполягає на обранні судом запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, у Києві жінка викинула з вікна свого трирічного сина: що відомо про стан дитини.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.