Стало відомо про стан трирічної дитини, яку мама викинула з вікна у Києві

Про це повідомляє Politeka з посиланням на інформацію організації "Автопатруль Майдан".

Так, за даними активістів, трирічний хлопчик, який у середу, 6 січня, дивом вижив після падіння з 8-го поверху у Києві, наразі перебуває в реанімації, але його життю вже нічого не загрожує.

У реанімаційному відділенні лікарні "Охматдит", куди госпіталізували дитину, лікарі вказали, що хлопчик знаходиться й надалі в реанімації, оперативного втручання він не потребує. Зараз про нього піклуються родичі - тітка і бабуся.

"Андрійком опікується тітка, бабуся. Клініці додатково з допомоги на лікування дитини нічого поки ще не потрібно. Потрібно зв’язуватись з родичами, що й будемо робити. На даний момент життю дитини нічого не загрожує", – йдеться у повідомленні.

Як відомо, кричущий випадок стався напередодні Різдва, 6 січня. Жінка викинула свою дитину з вікна багатоповерхового будинку. В мережі повідомляють, що жінка і сама хотіла покінчити життя і вистрибнути слідом за дитиною.

"Так, я викинула. Тому що тебе любила", - заявила жінка на відео, звертаючись до оператора, якого раніше ніколи на бачила.

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