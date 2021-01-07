Стало известно о состоянии трехлетнего ребенка, которого мама выбросила из окна в Киеве
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на информацию организации "Автопатруль Майдан".
Так, по данным активистов, трехлетний мальчик, который в среду, 6 января, чудом выжил после падения с 8-го этажа в Киеве, сейчас находится в реанимации, но его жизни уже ничего не угрожает.
В реанимационном отделении больницы "Охматдет", куда госпитализировали ребенка, врачи указали, что мальчик находится и в дальнейшем в реанимации, в оперативном вмешательстве он не нуждается. Сейчас о нем заботятся родственники - тетя и бабушка.
Трагедия с известным актером подкосила мужа Наташи Королевой Тарзана, кадры прощания: "Мир становится другим..."
Перенос или отмена локдауна с 8 января, Степанов срочно обратился к украинцам: "Мы сразу..."
Анджелина Джоли взбудоражила образом в белой пижаме, засветив свои татуировки: "Красота и соблазн сразу"
Родные сходят с ума от горя: на Харьковщине нашли тело 28-летнего парня, которого искали с декабря
Остановилось сердце выдающегося украинца, дочь раскрыла подробности трагедии: "Уже готовился к выписке домой..."
"Андрюшей занимаются тетя, бабушка. Клинике дополнительно по помощи на лечение ребенка ничего пока еще не требуется. Нужно связываться с родственниками, что и будем делать. На данный момент жизни ребенка ничего не угрожает", – говорится в сообщении.
Как известно, вопиющий случай произошел накануне Рождества, 6 января. Женщина выбросила своего ребенка из окна многоэтажного дома. В сети сообщают, что женщина и сама хотела покончить жизнь и выпрыгнуть вслед за ребенком.
"Да, я выбросила. Потому что тебя любила", - заявила женщина на видео, обращаясь к оператору, которого раньше никогда на видела.
Напомним о кадры ЧП на дороге в Киеве: фура провалилась под асфальт.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.