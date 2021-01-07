Киевлянке, которая выбросила из окна 8-го этажа своего трехлетнего сына, объявили о подозрении

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что женщине было сообщено о подозрении в покушении на умышленное убийство.

"По процессуальному руководству прокуроров Киевской местной прокуратуры №4 сообщено о подозрении 38-летней жительнице столицы в покушении на убийство малолетнего ребенка", - сообщают в прокуратуре.

Как известно, вопиющий случай произошел в среду, 6 января 2021 года. В этот день в полицию поступило сообщение о том, что с 8-го этажа дома по проспекту Г. Ватутина выпал ребенок.

Мальчика в возрасте 3 года с травмами госпитализировали в больницу "Охматдет" в тяжелом состоянии.

Во время проведения следственных действий было установлено, что к падению мальчика причастна его мать. При ее задержании женщина сообщила, что выбросила из окна своего сына и не хочет жить.

По данным прокуратуры, действия женщины квалифицированы по ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство малолетнего ребенка).

Известно также, что прокуратура настаивает на избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что во киевлянка после случившегося давала комментарий на камеру о том, почему совершила такой поступок. В частности она ответила оператору, которого впервые видела, что выбросила из окна ребенка, "потому что люблю тебя".

Напомним, в Киеве женщина выбросила из окна своего трехлетнего сына: что известно о состоянии ребенка.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.