У Києві сталася ДТП за участю нетверезого водія, який втік з місця аварії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, водій у стані алкогольного сп'яніння врізався в Volkswagen, який стояв на світлофорі, а потім втік з місця ДТП.

"Бухий святкувальник Різдва. Так, на світлофорі, поблизу із ВДНГ, стояв собі на світлофорі і нікому не заважав водій Volkswagen. Раптом, йому прямо у лоб прилетів бухарь на Hyundai. Одразу після ДТП бухарь втік. За декілька хвилин активісти із ГО "Варта Голосієва" розшукали втікача та передали інформацію правоохоронцям, які затримали алко-водія. Від проходження тесту та надання будь-яких пояснень водій відмовився", - йдеться в повідомленні.

Також у мережі з'явилось відео спілкування поліцейських та активістів з водієм. За опублікованих кадрах також можна побачити, які ушкодження отримали автомобілі.

Раніше повідомлялось, що у Київській області невідомі в масках пограбували та викрали людей. За словами потерпілого, невідомі в масках на авто Skoda примусово зупинили автівку, розбили вікна та погрожували йому зброєю. Зловмисники вимагали гроші, після чого забрали із собою власника автомобіля та його пасажирів.

Нагадаємо, у Києві новорічна ніч закінчилася плачевно: хлопець випав з вікна після сварки, деталі.