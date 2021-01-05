У Києві патрульні поліцейські затримали чоловіка, який намагався проникнути в чужу квартиру

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції Києва.

Так, за даними патрульних, непроханий гість намагався проникнути у квартиру в ніч з 4 на 5 січня. Патрульні отримали виклик на вулицю Межову. За словами заявника, хтось намагався проникнути до квартири його сусіда.

Прибувши на місце виклику, в цей час із під'їзду як раз виходив чоловік. Побачивши поліцейських, він кинувся тікати, однак патрульні наздогнали та затримали його.

Обстеживши двері вказаної заявником квартири, патрульні виявили пошкодження поблизу замка.

Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування усіх деталей та правової кваліфікації дій затриманого.

Раніше повідомлялось, що київські правоохоронці отримали повідомлення про те, що у реанімаційному відділенні помер працівник охоронної фірми, якого раніше госпіталізували з численними тілесними ушкодженнями. За медичною допомогою звернувся і інший учасник бійки - у другого охоронця були ножовві поранення шиї. Відомо, що чоловіки випивали на робочому місці і між ними стався конфлікт.

Нагадаємо, у Києві новорічна ніч закінчилася плачевно: хлопець випав з вікна після сварки, деталі.

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