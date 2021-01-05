У Києві патрульні поліцейські затримали чоловіка, який намагався проникнути в чужу квартиру
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції Києва.
Так, за даними патрульних, непроханий гість намагався проникнути у квартиру в ніч з 4 на 5 січня. Патрульні отримали виклик на вулицю Межову. За словами заявника, хтось намагався проникнути до квартири його сусіда.
Прибувши на місце виклику, в цей час із під'їзду як раз виходив чоловік. Побачивши поліцейських, він кинувся тікати, однак патрульні наздогнали та затримали його.
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Обстеживши двері вказаної заявником квартири, патрульні виявили пошкодження поблизу замка.
Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування усіх деталей та правової кваліфікації дій затриманого.
Раніше повідомлялось, що київські правоохоронці отримали повідомлення про те, що у реанімаційному відділенні помер працівник охоронної фірми, якого раніше госпіталізували з численними тілесними ушкодженнями. За медичною допомогою звернувся і інший учасник бійки - у другого охоронця були ножовві поранення шиї. Відомо, що чоловіки випивали на робочому місці і між ними стався конфлікт.
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