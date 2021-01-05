В Киеве патрульные полицейские задержали мужчину, который пытался проникнуть в чужую квартиру

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева.

Так, по данным патрульных, незваный гость пытался проникнуть в квартиру в ночь с 4 на 5 января. Патрульные получили вызов на улицу Пограничную. По словам заявителя, кто-то пытался проникнуть в квартиру его соседа.

Прибыв на место вызова, в это время из подъезда как раз выходил мужчина. Увидев полицейских, он бросился бежать, однако патрульные догнали и задержали его.

Обследовав дверь указанной заявителем квартиры, патрульные обнаружили повреждения вблизи замка.

Инспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения всех деталей и правовой квалификации действий задержанного.

Ранее сообщалось, что киевские правоохранители получили сообщение о том, что в реанимационном отделении скончался работник охранной фирмы, которого ранее госпитализировали с многочисленными телесными повреждениями. За медицинской помощью обратился и другой участник драки - у второго охранника были ножевые ранения шеи. Известно, что мужчины выпивали на рабочем месте и между ними произошел конфликт.

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