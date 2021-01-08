В Киеве произошло ДТП с участием нетрезвого водителя, сбежавшего с места аварии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, водитель в состоянии алкогольного опьянения врезался в Volkswagen, который стоял на светофоре, а затем скрылся с места ДТП.

"Бухой праздновальщик Рождества. Так, на светофоре, вблизи с ВДНХ, стоял себе на светофоре и никому не мешал водитель Volkswagen. Вдруг, ему прямо в лоб прилетел бухарь на Hyundai. Сразу после ДТП бухарь скрылся. За несколько минут активисты из ГО "Варта Голосеева" разыскали беглеца и передали информацию правоохранителям, которые задержали алко-водителя. От прохождения теста и предоставления каких-либо объяснений водитель отказался", - говорится в сообщении.

Также в Сети появилось видео общения полицейских и активистов с водителем. По опубликованным кадрам также можно увидеть, какие повреждения получили автомобили.

Ранее сообщалось, что в Киевской области неизвестные в масках ограбили и похитили людей. По словам потерпевшего, неизвестные в масках на авто Skoda принудительно остановили машину, разбили окна и угрожали ему оружием. Злоумышленники требовали деньги, после чего забрали с собой владельца автомобиля и его пассажиров.

Напомним, в Киеве новогодняя ночь закончилась плачевно: парень выпал из окна после ссоры, детали.