У Києві відкрили сквер пам'яті загиблих пасажирів і екіпажу авіалайнера МАУ, збитого у небі над Іраном 8 січня 2020 року

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу МЗС України.

Так, у річницю трагедії в Дніпровському районі Києва у парку "Вербовий гай" урочисто відкрили сквер пам'яті загиблих пасажирів і екіпажу авіалайнера МАУ, що розбився рівно рік тому - 8 січня 2020 року.

Відомо, що на території скверу встановили пам'ятник жертвам трагедії.

У пресслужбі МЗС наголосили, що на у заході, серед інших, брали участь представники авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України" Євген Дихне, заступник генпрокурора Гюндуз Маммедов, секретар РНБО України Олексій Данілов, заступник міністра юстиції Валерія Коломієць, а також заступник міністра інфраструктури Дмитро Абрамович.

Крім того, на церемонії відкриття сквера були присутні рідні та члени сімей загиблих членів екіпажу рейсу PS752, представники авіакомпанії МАУ, інших міністерств і відомств та СБУ.

Як відомо, авіалайнер МАУ 8 січня 2020 року виконував міжнародний рейс PS752 з Тегерана до Києва, але приблизно через 3 хвилини після зльоту був збитий двома ракетами "земля-повітря". На борту літака знаходилися 176 чоловік - 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

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