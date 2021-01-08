У Києві сталася серйозна ДТП, в результаті якої госпіталізували одного водія

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, на проспекті Лобановського у столиці сталася аварія, через що на місце приїхали поліцейські, медики та рятувальники.

"Поки незрозуміло як, але сталася серйозна ДТП на проспекті Лобановського, 140. Видно, що автомобіль Volkswagen Golf GTI їхав досить швидко. Потім зіткнувся з іншим Volkswagen, тому вилетів з дороги, пролетів між МАФом і парканом, в'їхав в пішохідний перехід, стовп і припарковані автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що водія автомобіля Golf госпіталізували.

"Зараз на місці працюють рятувальники ДСНС, поліцейські і медики", - йдеться в повідомленні.

Також було опубліковане відео з місця аварії.

Раніше повідомлялось, що у Київській області невідомі в масках пограбували та викрали людей. За словами потерпілого, невідомі в масках на авто Skoda примусово зупинили автівку, розбили вікна та погрожували йому зброєю. Зловмисники вимагали гроші, після чого забрали із собою власника автомобіля та його пасажирів.

Нагадаємо, у Києві новорічна ніч закінчилася плачевно: хлопець випав з вікна після сварки, деталі.