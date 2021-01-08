В Киеве произошло серьезное ДТП, в результате которого госпитализировали одного водителя

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, на проспекте Лобановского в столице произошла авария, из-за чего на место срочно сїехались полицейские, медики и спасатели.

"Пока непонятно как, но произошло серьезное ДТП на проспекте Лобановского, 140. Видно, что автомобиль Volkswagen Golf GTI ехал довольно быстро. Затем столкнулся с другим Volkswagen, поэтому вылетел с дороги, пролетел между МАФом и забором, въехал в пешеходный переход, столб и припаркованные автомобили", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что водителя автомобиля Golf с травмами разной степени увезли в больницу на скорой.

"Сейчас на месте работают спасатели ГСЧС, полицейские и медики", - говорится в сообщении.

Также было опубликовано видео с места аварии. На опубликованных кадрах можно заметить огромное скопление людей на месте аварии. В частности, приехали медики, полиция и ГСЧС. Также можно заметить поврежденные ограждения, разбитый тротуар и детали от авто, разбросанные по дороге.

О состоянии пострадавшего водителя пока что информации нет.

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