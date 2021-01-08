У Києві чоловік помер прямо біля магазину

Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.

Так, повідомляється, що трагедія сталася на Ярославському Валу. Чоловікові стало зле, коли він вийшов з магазину, і врятувати його вже не вдалось - медикам швидкої допомоги залишалось лише констатувати його смерть.

Причини смерті киянина наразі невідомі - це буде з'ясовувати слідство.

"Цінуйте життя. Чергова смерть серед білого дня в Києві на Ярославовому Валу: чоловік вийшов з магазину і йому стало погано, по приїзду медиків залишалося лише констатувати смерть. Причини смерті з'ясує слідство. На місці працюють швидка, поліція і СОГ", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих фото можна побачити, що чоловік лежить на тротуарі без ознак життя прямо біля вітрин магазину.

Раніше повідомлялось, що у Києві на пішоходному переході машина збила людину на смерть. Трагедія сталася на вулиці Зоологічній, поблизу із поворотом на проспект Перемоги. Пішохід намагався перейти дорогу по "зебрі" і потрапив під колеса автівки. На опублікованих кадрах можна побачити, що на дорозі лежить тіло людини, накрите чорною клейонкою.

Нагадаємо, у Києві новорічна ніч закінчилася плачевно: хлопець випав з вікна після сварки, деталі.