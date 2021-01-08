В Киеве мужчина умер прямо возле магазина
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.
Так, сообщается, что трагедия произошла на Ярославском Валу. Мужчине стало плохо, когда он вышел из магазина, и спасти его уже не удалось - медикам скорой помощи оставалось лишь констатировать его смерть.
Причины смерти киевлянина пока что неизвестны - это будет выяснять следствие.
"Цените жизнь. Очередная смерть средь бела дня в Киеве на Ярославовом Валу: мужчина вышел из магазина и ему стало плохо, по приезду медиков оставалось лишь констатировать смерть. Причины смерти выяснит следствие. На месте работают скорая, полиция и СОГ", - говорится в сообщении.
71-летняя Пугачева ошеломила откровенным нарядом и худобой рядом с экс-любовником: "Ну просто..."
Срочная госпитализация 90-летнего Чапкиса, что с ним сейчас: «Надо немедленно…»
Судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво заигрался и показал лишнее под халатом: «Эктор, так красиво»
Экс-возлюбленная раскрыла правду об изменах нового "Холостяка", что ждет девушек: "Море комплексов и..."
Оля Полякова впервые за долгое время показала мужа, вся семья в сборе: "Хорошенький, харизматичный"
На опубликованных фото можно увидеть, что мужчина лежит на тротуаре без признаков жизни прямо у витрин магазина.
Ранее сообщалось, что в Киеве на пешеходном переходе машина сбила человека насмерть. Трагедия произошла на улице Зоологической, вблизи с поворотом на проспект Победы. Пешеход пытался перейти дорогу по "зебре" и попал под колеса машины. На опубликованных кадрах можно увидеть, что на дороге лежит тело человека, накрытое черной клеенкой.
Напомним, в Киеве новогодняя ночь закончилась плачевно: парень выпал из окна после ссоры, детали.