В Киеве мужчина умер прямо возле магазина

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Так, сообщается, что трагедия произошла на Ярославском Валу. Мужчине стало плохо, когда он вышел из магазина, и спасти его уже не удалось - медикам скорой помощи оставалось лишь констатировать его смерть.

Причины смерти киевлянина пока что неизвестны - это будет выяснять следствие.

"Цените жизнь. Очередная смерть средь бела дня в Киеве на Ярославовом Валу: мужчина вышел из магазина и ему стало плохо, по приезду медиков оставалось лишь констатировать смерть. Причины смерти выяснит следствие. На месте работают скорая, полиция и СОГ", - говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, что мужчина лежит на тротуаре без признаков жизни прямо у витрин магазина.

Ранее сообщалось, что в Киеве на пешеходном переходе машина сбила человека насмерть. Трагедия произошла на улице Зоологической, вблизи с поворотом на проспект Победы. Пешеход пытался перейти дорогу по "зебре" и попал под колеса машины. На опубликованных кадрах можно увидеть, что на дороге лежит тело человека, накрытое черной клеенкой.

Напомним, в Киеве новогодняя ночь закончилась плачевно: парень выпал из окна после ссоры, детали.