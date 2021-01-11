Протягом минулої доби, 10 січня, у Києві підтвердився 371 новий випадок зараження коронавірусом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу мера столиці Віталія Кличка.

Так, за даними мера столиці, ще 371 киянин захворів на коронавірус. Також він розповів, що померли за добу від ускладнень, викликаних коронавірусом, 12 людей. Усього коронавірус забрав життя вже 2089 киян.

За словами Кличка, загалом підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві налічується вже 117 588.

За добу хвороба підтвердилась у 202 жінок, 154 чоловіків і 15 дітей.

Також відомо, що захворіли шестеро медиків.

Протягом доби до лікарень столиці госпіталізували 32 пацієнтів. Інші перебувають на самоізоляції та лікуються під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 207 людей, а загалом за весь час епідемії коронавірус подолали 43 446 мешканців Києва.

Відомо, що "лідером" по кількості ворих залишається Дарницький район - тут протягом минулої доби виявили 129 нових випадків, у Святошинському та Шевченківському районах — по 45. У Дніпровському районі столиці - 39 нових випадків.

"Не нехтуйте своїм здоров‘ям. Дотримуйтеся елементарних правил! Бережіть себе", - закликав Кличко.

Нагадаємо про посилення карантину з 8 січня, Степанов зробив важливу заяву.

Також Politeka писала, що у Кабміні зглянулися над українцями і скасували скандальну заборону.