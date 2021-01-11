У Києві підлітки, що розпивали алкогольні напої у парку, побили та пограбували інших неповнолітніх

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у столиці два підлітка вирішили вночі розпити слабоалкогольні напої в парку, що на Конрактовій площі. У цьому ж парку також "відпочивала" з алкоголем компанія з трьох дівчат-підлітків і семи хлопців-підлітків.

"Частина з цих 7-ох вирішила відібрати алкоголь у тих двох, а потім і зовсім побити їх. Ті двоє почали тікати, але їх наздогнали. Наздогнали, побили і забрали мобільний телефон. Через 10 хвилин на лінію 102 надійшов виклик про те, що стався грабіж. На той час нападники повернулися до своєї компанії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що неповнолітніх зловмисників вдлося затримати.

"Муніципальна охорона, спільно з патрульною поліцією, затримали агресивних підлітків. Постраждалі їх впізнали. Найцікавіше, що спочатку алкоголь давав своє і браві молодці згадали всі абревіатури, які знали - дядька в СБУ, тітку депутата ВРУ і тд. Природно, коли зрозуміли, що все серйозно - почали дзвонити матусям і татусям", - йдеься в повідомленні.

Також відомо, що один з нападників раніше розшувався як зниклий безвісти.

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