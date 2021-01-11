В Киеве подростки, которые распивали алкогольные напитки в парке, избили и ограбили других несовершеннолетних
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".
Так, в столице два подростка решили ночью распить слабоалкогольные напитки в парке, что на Конрактовой площади. В этом же парке также "отдыхала" с алкоголем компания из трех девушек-подростков и семи парней-подростков.
"Часть из этих 7-х решила отобрать алкоголь у тех двоих, а потом и вовсе избить их. Те двое начали убегать, но их догнали. Догнали, избили и забрали мобильный телефон. Через 10 минут на линию 102 поступил вызов о том, что произошел грабеж. К тому времени нападавшие вернулись в свою компанию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что несовершеннолетних злоумышленников удалось задержать Муниципальной охране.
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"Самое интересное, что изначально алкоголь давал свое и бравые молодцы вспомнили все аббревиатуры, которые знали - дядю в СБУ, тетю депутата ВРУ и тд. Естественно, когда поняли, что все серьезно - начали звонить мамочкам и папочкам", - говорится в сообщении.
Также известно, что один из нападавших ранее разыскивался как пропавший без вести.
На опубликованном видео парней, совершивших нападение на подростков, просят передать привет "Киеву оперативному", который помогал в розыске одного из них какое-то время назад. При этом подростки неохотно общались с оператором и старались прятать лица.
Напомним о ночной вандализм в Киеве: подростки устроили поджоги подъездов, видео с места.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.