В Киеве подростки, которые распивали алкогольные напитки в парке, избили и ограбили других несовершеннолетних

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в столице два подростка решили ночью распить слабоалкогольные напитки в парке, что на Конрактовой площади. В этом же парке также "отдыхала" с алкоголем компания из трех девушек-подростков и семи парней-подростков.

"Часть из этих 7-х решила отобрать алкоголь у тех двоих, а потом и вовсе избить их. Те двое начали убегать, но их догнали. Догнали, избили и забрали мобильный телефон. Через 10 минут на линию 102 поступил вызов о том, что произошел грабеж. К тому времени нападавшие вернулись в свою компанию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несовершеннолетних злоумышленников удалось задержать Муниципальной охране.

"Самое интересное, что изначально алкоголь давал свое и бравые молодцы вспомнили все аббревиатуры, которые знали - дядю в СБУ, тетю депутата ВРУ и тд. Естественно, когда поняли, что все серьезно - начали звонить мамочкам и папочкам", - говорится в сообщении.

Также известно, что один из нападавших ранее разыскивался как пропавший без вести.

На опубликованном видео парней, совершивших нападение на подростков, просят передать привет "Киеву оперативному", который помогал в розыске одного из них какое-то время назад. При этом подростки неохотно общались с оператором и старались прятать лица.

Напомним о ночной вандализм в Киеве: подростки устроили поджоги подъездов, видео с места.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.