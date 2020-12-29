У Києві розшукують підлітків, які вночі підпалили домофон і дошку оголошень
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".
Так, інцидент стався на вулиці Райдужній, 57. У мережі закликають допомогти розпізнати підлітків-вандалів, щоб донести інформацію про цей випадок до їхніх батьків.
"Цікаво, з цими дітьми взагалі хтось колись проводив якісь бесіди про те, що робити варто, а що - зовсім бидлячі вчинки? О 02.40 ночі вони на Райдужній, 57, невідомо нащо підпалили дошку оголошень та домофон. Може хтось знає їхніх батьків? Дуже потрібно передати важливу інформацію", - йдеться в повідомленні.
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На опублікованому відео, знятому на камеру спостереження, можна помітити, як двоє підлітків із собакою підходять до під'їзду та підпалюють дошку оголошень. На цьому вони не зупинились, і далі "взялись" ще й за домофон.
Раніше повідомлялось, що у Деснянському районі столиці вандали зрубали чотири ялинки, які були оброблені спеціальною речовиною.
"Ми чесно попереджали. Але дехто з мешканців вирішив на власному досвіді переконатися, який прояв мають репеленти, коли потрапляють до приміщення. Протягом двох тижнів вандалами викрадено 4 оброблених хвойних дерева з парків та скверів району", - повідомили столичні ЗМІ.
Нагадаємо, у Києві палає ресторан: на місце НП терміново з'їхалися пожежники, місто стоїть у заторі.
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.