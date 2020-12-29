У Києві сталася серйозна пожежа поряд із будинком, який згорів влітку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.

Так, зазначається, що пожежа сталася у Голосіївському районі столиці.

Пожежа сталася сьогодні, 29 грудня, близько о 10 години ранку на вулиці Великій Васильківській, 85/87, що в Голосіївському районі Києва. Відомо, що займання виникло на першому поверсі ресторану, а клуби диму йшли з даху будинку. Як виявилося, в закладі харчування загорілися жирові відкладення в витяжній шафі, яка вела на дах будинку.

"Серйозна пожежа в Києві на Васильківській: сусідній від згорілого влітку будинок, горить дах, на місці значні сили ДСНС. Пробка", - йдеться в повідомленні.

Надзвичайну подію вже прокоментували і в ДСНС. Рятувалники повідомили, що в результаті пожежі ніхто не постраждав.

"На місце події негайно прибули рятувальники найближчих державних пожежно-рятувальних частин. Як виявилось, виникла пожежа в 9-поверховому будинку на 1-поверсі в закладі громадського харчування. Сталося загоряння жирових відкладень у витяжній шафі. Не гаючи часу, рятувальники приступили до гасіння вогню", - йдеться в повідомленні.

Також пожежники повідомили, що о 10.22 пожежу було локалізовано, а о 10.36 - ліквідовано.

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