В Киеве произошел серьезный пожар рядом с домом, который сгорел летом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Так, отмечается, что пожар произошел в Голосеевском районе столицы.

Пожар произошел сегодня, 29 декабря, около 10 часов утра на улице Большой Васильковской, 85/87, в Голосеевском районе Киева. Известно, что возгорание возникло на первом этаже ресторана, а клубы дыма шли с крыши дома. Как оказалось, в заведении питания загорелись жировые отложения в вытяжном шкафу, который вел на крышу дома.

"Серьезный пожар в Киеве на Васильковской: соседний от сгоревшего летом дом, горит крыша, на месте значительные силы ГСЧС. Пробка", - говорится в сообщении.

Чрезвычайное происшествие уже прокомментировали и в ГСЧС. Спасатели сообщили, что в результате пожара никто не пострадал.

"На место происшествия немедленно прибыли спасатели ближайших государственных пожарно-спасательных частей. Как оказалось, возник пожар в 9-этажном доме на 1-этаже в заведении общественного питания. Произошло возгорание жировых отложений в вытяжном шкафу. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению огня", - говорится в сообщении.

Также пожарные сообщили, что о 10.22 пожар был локализован, а в 10.36 - ликвидирован.

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