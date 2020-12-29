В Киеве произошел серьезный пожар рядом с домом, который сгорел летом
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.
Так, отмечается, что пожар произошел в Голосеевском районе столицы.
Пожар произошел сегодня, 29 декабря, около 10 часов утра на улице Большой Васильковской, 85/87, в Голосеевском районе Киева. Известно, что возгорание возникло на первом этаже ресторана, а клубы дыма шли с крыши дома. Как оказалось, в заведении питания загорелись жировые отложения в вытяжном шкафу, который вел на крышу дома.
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"Серьезный пожар в Киеве на Васильковской: соседний от сгоревшего летом дом, горит крыша, на месте значительные силы ГСЧС. Пробка", - говорится в сообщении.
Чрезвычайное происшествие уже прокомментировали и в ГСЧС. Спасатели сообщили, что в результате пожара никто не пострадал.
"На место происшествия немедленно прибыли спасатели ближайших государственных пожарно-спасательных частей. Как оказалось, возник пожар в 9-этажном доме на 1-этаже в заведении общественного питания. Произошло возгорание жировых отложений в вытяжном шкафу. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению огня", - говорится в сообщении.
Также пожарные сообщили, что о 10.22 пожар был локализован, а в 10.36 - ликвидирован.
Напомним о кадры ЧП на дороге в Киеве: фура провалилась под асфальт".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.