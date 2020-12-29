В Киеве разыскивают подростков, которые ночью подожгли домофон и доску объявлений

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, инцидент произошел на улице Радужной, 57. В сети призывают помочь распознать подростков-вандалов, чтобы донести информацию о случившемся до их родителей.

"Интересно, с этими детьми вообще кто-то когда-то проводил какие-то беседы о том, что делать стоит, а что - совсем быдлячие поступки? В 02.40 ночи они на Радужной, 57, неизвестно зачем подожгли доску объявлений и домофон. Может кто-то знает их родителей? Очень нужно передать важную информацию", - говорится в сообщении.

На опубликованном видео, снятом на камеру наблюдения, можно заметить, как двое подростков с собакой подходят к подъезду и поджигают доску объявлений. На этом они не остановились, и потом "взялись" еще и за домофон.

Ранее сообщалось, что в Деснянском районе столицы вандалы срубили четыре ели, которые были обработаны специальным веществом.

"Мы честно предупреждали. Но кое-кто из жильцов решил на собственном опыте убедиться, какое проявление имеют репелленты, когда попадают в помещение. В течение двух недель вандалами похищено 4 обработанных хвойных дерева из парков и скверов района", - сообщили столичные СМИ.

Напомним, в Киеве горит ресторан: на место ЧП срочно съехались пожарные, город стоит в пробке.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.