Киян попереджають про різке погіршення погодних умов у столиці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Kiev LIVE.

Так, за прогнозами синоптиків, другий тиждень січня обіцяє бути сніговим та морозним у Києві. У столиці очікуються морози до -14 градусів.

Особливо сильні морози почнуться з четверга, 14 січня. Вдень в четвер температура коливатиметься від 9 до 11 градусів нижче нуля, а вночі в п’ятницю температура впаде аж до -14 градусів.

Також протягом січня у столиці очікуються опади у вигляді снігу.

"В останні три дні тижня синоптики обіцяють сніг", - йдеться в повідомленні.

Також синоптики прогнозують хмарну погоду на понеділок, 11 січня. Температура вдень становитиме близько 1 градуса нижче нуля, а вночі вона опуститься до -3 градусів.

У вівторок вдень, 12 січня, в столиці буде буде хмарно з проясненнями. Опадів не очікується ані вдень, ані вночі. А температура повітря, за прогнозами, буде такою ж, як і в понеділок.

Раніше повідомлялось, що у західних регіонах Україні 11 січня буде хмарно, і лише на Закарпатті можливі локальні прояснення. Стовпчик термометра покаже вдень від -1 морозу до 5 тепла. Вночі показники істотно знизяться: очікується близько 1-6 градусів морозу.

Нагадаємо, що стихія розбушувалася в Одесі, кадри.

Як повідомляла Politeka, морози з мокрим снігом насуваються на Україну, нове випробування січня.

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