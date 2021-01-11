У Києві з'явились креативні білборди, метою яких є закликати водіїв не порушувати правила дорожнього руху
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку "Газета Дарницькі вісті" у соцмережі.
Так,у мережі повідомляють, що по всьому Києву почали з'являтися білборди-попередження порушникам ПДР. На них є логотип Патрульної поліції.
При цьому білборди виконані доволі креативно - на них правоохоронці звертаються до водіїв за іменами та закликають не порушувати те чи інше правило дорожнього руху.
"Аліно, просто так не сигналять", "Петю, не обганяй із правого боку", "Юлю, перестроюєшся - вмикай поворотник", "Михайле, гучна музика може відвертати увагу", - такі білборди Патрульна поліція розмістила увздовж дорог столиці.
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У коментарях доволі неоднозначно відреагували на нові білборди - деякі кияни сумніваються, що вони допоможуть уникнути ДТП.
"Обгін з правого боку неможливий. Вони навіть правил не знають", "Якась дурня, і на це є гроші!", "За чий рахунок розвішують? Хто оплачує банкет?", "Як сказала моя дитина, поки прочитаєш на ходу, точно влепішся в когось", "Трохи зневажливо якось. Ні?", "Креатив року, не інакше", - пишуть у коментарях.
Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.
Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.