Не всім припав до душі новий креатив

У Києві з'явились креативні білборди, метою яких є закликати водіїв не порушувати правила дорожнього руху

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку "Газета Дарницькі вісті" у соцмережі.

Так,у мережі повідомляють, що по всьому Києву почали з'являтися білборди-попередження порушникам ПДР. На них є логотип Патрульної поліції.

При цьому білборди виконані доволі креативно - на них правоохоронці звертаються до водіїв за іменами та закликають не порушувати те чи інше правило дорожнього руху.

"Аліно, просто так не сигналять", "Петю, не обганяй із правого боку", "Юлю, перестроюєшся - вмикай поворотник", "Михайле, гучна музика може відвертати увагу", - такі білборди Патрульна поліція розмістила увздовж дорог столиці.

У коментарях доволі неоднозначно відреагували на нові білборди - деякі кияни сумніваються, що вони допоможуть уникнути ДТП.

"Обгін з правого боку неможливий. Вони навіть правил не знають", "Якась дурня, і на це є гроші!", "За чий рахунок розвішують? Хто оплачує банкет?", "Як сказала моя дитина, поки прочитаєш на ходу, точно влепішся в когось", "Трохи зневажливо якось. Ні?", "Креатив року, не інакше", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.