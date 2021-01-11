Не всем пришелся по душе новый креатив

В Киеве появились креативные билборды, целью которых является призвать водителей не нарушать правила дорожного движения

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу "Газета Дарницкие вести" в соцсети.

Так, в сети сообщают, что по всему Киеву начали появляться билборды-предупреждения нарушителям ПДД. На них есть логотип Патрульной полиции.

При этом билборды выполнены довольно креативно - на них правоохранители обращаются к водителям по именам и призывают не нарушать то или иное правило дорожного движения.

"Алина, просто так не сигналят", "Петя, не обгоняй с правой стороны", "Юля, перестраиваешься - включай поворотник", "Михаил, громкая музыка может отвлекать внимание", - такие билборды Патрульная полиция разместила вдоль дорог столицы.

В комментариях довольно неоднозначно отреагировали на новые билборды - некоторые киевляне сомневаются, что они помогут избежать ДТП.

"Обгон справа невозможен. Они даже правил не знают", "Какая-то дурость, и на это есть деньги!", "За чей счет развешивают? Кто оплачивает банкет?", "Как сказал мой ребенок, пока прочитаешь на ходу, точно влепишься в кого-то", "Немного пренебрежительно как-то. Нет?", "Креатив года, не иначе", - пишут в комментариях.

Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/ч, кадры ДТП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.