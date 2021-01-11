Киян обурив водій, який паркує своє авто прямо на газоні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у столиці водій паркує свою машину Subaru на газоні, при чому заїжджає він на нього через пішохідну зону.

"Вкрай знахабнілий водій вирішив паркувати свій нещодавно придбаний Subaru на газоні. Їде він на це "паркомісце" через пішохідну зону. На жаль, таких не евакуюватимуть, а варто було б", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що такий нахабний спосіб паркування машини помітили у Києві, на вулиці Васильківській, 100А.

На опублікованому відео можна помітити, що поряд з "паркувальним місцем" на газоні знаходиться сучасна багатоповерхівка, огороджена парканом. А заїжджає на газон водій через тротуар, викладений камінцями.

"Пробити колеса і нехай стоїть", "Накат пристойний, не один день так паркується там походу", "Чим знімати все це на телефон - краще штрикніте одно-два колеса. Більше його там не буде", "Ви це газоном називаєте? Та це ж стойло для свиней", "Ви вважаєте, що в "стойло" воно перетворилося само? Чи може саме такі паркуни перетворили газон на "стойло"?", "Я бесіди проводжу з подібними, наліпки ліплю, допомагає", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.