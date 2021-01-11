Киевлян возмутил водитель, который паркует свое авто прямо на газоне

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в столице водитель паркует свою машину Subaru на газоне, при чем заезжает он на него через пешеходную зону.

"Крайне обнаглевший водитель решил парковать свой недавно приобретенный Subaru на газоне. Едет он на это "паркоместо" через пешеходную зону. К сожалению, таких не будут эвакуировать, а стоило бы", - говорится в сообщении.

Известно, что такой наглый способ парковки машины заметили в Киеве, на улице Васильковской, 100А.

На опубликованном видео можно заметить, что рядом с "парковочным местом" на газоне находится современная многоэтажка, огражденная забором. А заезжает на газон водитель через тротуар, выложенный камнями.

"Пробить колеса и пусть стоит", "Накат приличный, не один день так паркуется там походу", "Чем снимать все это на телефон - лучше штрыкните одно-два колеса. Больше его там не будет", "Вы это газоном называете? Да это же стойло для свиней", "Вы считаете, что в "стойло" оно превратилось само? Может именно такие паркуны превратили газон в "стойло"?", "Я беседы провожу с подобными, наклейки леплю, помогает", - пишут в комментариях.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.