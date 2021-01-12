У Києві водій таксі помер прямо за кермом
Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.
Відомо, що трагедія сталася на Троєщині. У таксиста прямо за кермом зупинилося серце.
"Київ. Смерть за кермом. Зупинка серця водія таксі. Причину смерти буде встановлено післе експертизи", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що трагедія сталася на вулиці Бальзака, 66/21.
Опухлого Тарзана ледь впізнали після повернення з Африки, видалене фото: "Наташка спецом залила..."
Конфлікт спалахнув між Тіною Кароль та Осадчою, з'ясувалися подробиці: "Розгорнулася та пішла"
Госпіталізований Чапкіс розкрив свій діагноз, ситуація важка: "Тепер лежу в..."
Леся Нікітюк побешкетувала з подружкою у ванній, непристойно відкривши рот: "Хочете бачити в" Холостячці?"
Молода дружина Віктора Павлика в ліжку зізналася про особисте: "Давно потрібно звикнути, але… "
На опублікованих фото можна побачити таксі, що стоїть на дорозі, а за кермом - чоловіка без ознак життя.
У повідомленні немає інформації про особу таксиста, його вік, і про те, внаслідок чого сталася трагедія.
"Причину смерті буде встановлено після експертизи", - повідомили активісти організації "Автопатруль Майдан".
Раніше повідомлялось, що на трасі "Київ - Чоп" сталася серйозна ДТП, у якій, за попередньою інформацією, загинуло дві людини. Так, серйозна ДТП сталася на 276-м кілометрі траси "Київ - Чоп".
"За попередньою інформацією, дві особи загинуло. Деталі уточнюються правоохоронцями", - йдеться в повідомленні.
Також було опубліковане відео з місця аварії, на якому можна помітити, що ділянку дороги, де сталася ДТП, огородили конусами. Також у кадр потрапили розбиті машини і накриті клейонкою тіла.
Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.