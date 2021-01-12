В Киеве водитель такси умер прямо за рулем
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.
Известно, что трагедия произошла на Троещине. У таксиста прямо за рулем остановилось сердце.
"Киев. Смерть за рулем. Остановка сердца водителя такси. Причина смерти будет установлена после экспертизы", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что трагедия произошла на улице Бальзака, 66/21.
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На опубликованных фото можно увидеть такси, стоящее на дороге, а за рулем - мужчину без признаков жизни.
В сообщении нет информации о личности таксиста, его возрасте, и о том, в результате чего произошла трагедия.
"Причина смерти будет установлена после экспертизы", - сообщили активисты организации "Автопатруль Майдан".
Ранее сообщалось, что на трассе "Киев - Чоп" произошло серьезное ДТП, в котором, по предварительной информации, погибли два человека. Так, серьезное ДТП произошло на 276-м километре трассы "Киев-Чоп".
"По предварительной информации, два человека погибли. Детали уточняются правоохранителями", - говорится в сообщении.
Также было опубликовано видео с места аварии, на котором можно заметить, что участок дороги, где произошло ДТП, огородили конусами. Также в кадр попали разбитые машины и накрытые клеенкой тела.
Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.