У Києві сталася ДТП, в результаті якої машину перекинуло на бік

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Зазначається, що в результаті аварії є потерпілі. ДТП сталася на вулиці Аеродромній, 11.

"Нічого не віщувало проблем на цій чудовій вулиці Аеродромній, 11, як раптом - ДТП з перекиданням і потерпілими. Кажуть, що один із водіїв нетверезий. Зараз інформація уточнюється правоохоронцями", - йдеться в повідомленні.

При цьому не повідомляється про те, хто постраждав в результаті аварії, та про які саме ушкодження йде мова.

На опублікованому з місця аварії відео можна побачити, що машина лежить посеред дороги на одному боці. Поряд стоїть багато людей, а також працюють правоохоронці. На місце вже прибула швидка допомога.

Раніше повідомлялось, що у Києві виявили нетверезого водія, який ледь стояв на ногах та навіть не міг нормально розмовляти з патрульними.

Патрульні розповіли, що нетверезий водій грубо порушував ПДР, а під час спілкування з правоохоронцями ледь стояв на ногах. На вимогу патрульних він погодився пройти освідування на приладі "Драгер" на місці, результат — 2,41 проміле, що більше ніж у 12 разів перевищує дозволений рівень.

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.