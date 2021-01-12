У Києві сталася ДТП, в результаті якої машину перекинуло на бік
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".
Зазначається, що в результаті аварії є потерпілі. ДТП сталася на вулиці Аеродромній, 11.
"Нічого не віщувало проблем на цій чудовій вулиці Аеродромній, 11, як раптом - ДТП з перекиданням і потерпілими. Кажуть, що один із водіїв нетверезий. Зараз інформація уточнюється правоохоронцями", - йдеться в повідомленні.
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При цьому не повідомляється про те, хто постраждав в результаті аварії, та про які саме ушкодження йде мова.
На опублікованому з місця аварії відео можна побачити, що машина лежить посеред дороги на одному боці. Поряд стоїть багато людей, а також працюють правоохоронці. На місце вже прибула швидка допомога.
Раніше повідомлялось, що у Києві виявили нетверезого водія, який ледь стояв на ногах та навіть не міг нормально розмовляти з патрульними.
Патрульні розповіли, що нетверезий водій грубо порушував ПДР, а під час спілкування з правоохоронцями ледь стояв на ногах. На вимогу патрульних він погодився пройти освідування на приладі "Драгер" на місці, результат — 2,41 проміле, що більше ніж у 12 разів перевищує дозволений рівень.
Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.