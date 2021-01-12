В Киеве произошло ДТП, в результате которого машину перевернуло на бок

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Отмечается, что в результате аварии есть пострадавшие. ДТП произошло на улице Аэродромной, 11.

"Ничего не предвещало проблем на этой замечательной улице Аэродромной, 11, как вдруг - ДТП с опрокидыванием и пострадавшими. Говорят, что один из водителей нетрезв. Сейчас информация уточняется правоохранителями", - говорится в сообщении.

При этом не сообщается о том, кто пострадал в результате аварии, и о каких именно повреждениях идет речь.

На опубликованном с места аварии видео можно увидеть, что машина лежит посреди дороги на одной стороне. Рядом стоит много людей, а также работают правоохранители. На место уже прибыла скорая помощь.

Ранее сообщалось, что в Киеве обнаружили нетрезвого водителя, который едва стоял на ногах и даже не мог нормально разговаривать с патрульными.

Патрульные рассказали, что нетрезвый водитель грубо нарушал ПДД, а во время общения с правоохранителями еле стоял на ногах. По требованию патрульных он согласился пройти освидетельствование на приборе "Драгер" на месте, результат — 2,41 промилле, что более чем в 12 раз превышает разрешенный уровень.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.