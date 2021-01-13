Цього року декорації прибирають передчасно

На Софійській площі в Києві вже почали розбирати святкові новорічні локації

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сюежт "ТСН. Ранок".

Так, в українській столиці вже почали розбирати святкове містечко. Зокрема, демонтували 12 кілометрів гірлянди і прибрали намети.

Зараз на Софійській площі не залишалося ані гірлянд, ані атракціонів.

Організатори розповіли, що площу прибирають, щоб уникнути скупчення людей під час посиленного карантину. Однак саму ялинку на площі залишать ще на декілька днів - до 15 січня.

Відомо, що на інших святкових локаціях столиці також прибирають все, окрім новорічних дерев. Багатьох відвідувачів така новина застала зненацька. Щоб сфотографуватися в різдвяному містечку, багато людей цілими сім'ями їхали до столиці із сусідніх регіонів.

На опублікованому відео можна побачити, як робітники розбирають намети, атракціони та інші елементи святкової новорічної локації.

Раніше повідомлялось, що у Києві національний експоцентр ВДНГ продовжить свою роботу, незважаючи на локдаун, який діє з 8 січня.

Також відомо, що будуть залишатись відкритими і деякі столичні ковзанки.

Нагадаємо про посилення карантину з 8 січня, Степанов зробив важливу заяву.

Також Politeka писала, що у Кабміні зглянулися над українцями і скасували скандальну заборону.