Киевлянин жестоко избил врача в медучреждении из-за того, что ему "не понравились" стены
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Киев Оперативный".
Так, врач киевской городской больницы №17 пострадал в результате нападения пациента. Медик получил сотрясение мозга, множественные раны головы, переломы лицевых костей и предплечья.
По данным местных СМИ, пациенту "не понравились" стены помещения, из-за чего он трижды ударил врача по голове металлическим стулом. В результате нападения врача госпитализировали, а пациент был сразу задержан сотрудниками муниципальной охраны.
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Ранее сообщалось, что в Киеве произошло уже второе самоубийство за день из-за китайского вируса. Так, в Оболонском районе столицы мужчина с COVID-19 покончил с собой, выпрыгнув из окна медучреждения. Трагедия произошла в клинической городской больнице №8, находящейся на улице Кондратюка.
Также сообщалось, что в понедельник, 19 октября, в Киеве женщина выбросилась в окно четвертого этажа и от полученных травм скончалась в реанимации. Ей было 60 лет, в больнице она лечилась от коронавируса.
Напомним об усилении карантина с 19 октября во всех областях, кроме одной: что теперь под запретом, полный список.
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