За сутки в Киеве подтвердилось еще более полусотни новых случаев заражения коронавирусом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.

Так, за минувшие сутки, 20 октября, коронавирусом в столице заразились 559 человек.

В Киевской области за сутки зафиксировали 253 новых зараженных. Всего в Киеве инфицировано уже 31 869 человек, в области - 13 419 больных.

Умерли от COVID-19 в Киеве всего 627 человек (за сутки - 23 человека), вылечились 11 115 пациентов (за сутки - 199). Продолжают бороться с вирусом в настоящее время 20 127 инфицированных.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки обнаружили в Деснянском районе столицы (139), в Днепровском (78) и в Печерском (66 случаев).

Ранее сообщалось, что в Киеве за один день два человека, которые болели коронавирусом, наложили на себя руки. Так, в Оболонском районе столицы мужчина с COVID-19 покончил с собой, выпрыгнув из окна медучреждения. Трагедия произошла в городской клинической больнице №8. Также 60-летняя женщина выбросилась в окно четвертого этажа. Она скончалась от полученных травм на следующий день в реанимации.

Напомним об усилении карантина с 19 октября во всех областях, кроме одной: что теперь под запретом, полный список.

Как сообщала Politeka, Степанов сделал важное заявление о китайском вирусе: "очень прошу вас...".

Также Politeka писала о сроках выхода из карантина, украинцев ошеломили: "минимум три года", кто пострадает больше всего.